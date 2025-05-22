"أ.ف.ب": أحد موظفَي السفارة الإسرائيلية اللذين قتلا في هجوم واشنطن يحمل الجنسية الألمانية أيضًا

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) عن مصادر في برلين، بأنّ "أحد موظفَي السفارة الإسرائيلية اللذين قُتلا في هجوم واشنطن يحمل الجنسية الألمانية أيضًا".

وكان قد قُتل موظفان في السفارة الإسرائيلية لدى أميركا في إطلاق نار بالقرب من فعالية بالمتحف اليهودي في واشنطن في حادث ندد به الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتعرض الموظفان، وهما رجل وامرأة، لإطلاق النار ولقيا حتفهما في منطقة قريبة من المتحف الذي كان يستضيف في ذلك الوقت حفل استقبال للدبلوماسيين الشباب نظمته اللجنة الأميركية اليهودية.

وقالت شرطة واشنطن إن مطلق النار يدعى إلياس رودريغيز من مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي، ويبلغ من العمر (30 عاما)، وأوضحت أن سجله يخلو من أي سوابق معروفة تجعله محل مراقبة من قبل أجهزة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن المشتبه به في إطلاق النار قرب المتحف اليهودي صرخ بـ"الحرية لفلسطين" أثناء إلقاء القبض عليه.