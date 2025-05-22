"المرصد السوري": انتشار أمني في قرى محيطة بقاعدة حميميم الروسية بعد الهجوم المسلح عليها

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأنّ "مدينة جبلة والقرى المحيطة بقاعدة حميميم الروسية في ريف مدينة جبلة تسهد استنفاراً أمنياً، حيث رُصد انتشار مكثف لقوى الأمن العام السورية في كل من قريتي الشراشير والقبيسة القريبتين من القاعدة، بالتزامن مع إغلاق مداخل ومخارج القريتين ومنع حركة الدخول والخروج، دون صدور بيانات رسمية توضح أسباب هذه الإجراءات حتى اللحظة".

وفي سياق متصل، دخلت أرتال مكثفة من قوات الأمن العام "الملثمة" إلى مدينة جبلة، وسط معلومات عن تحركات مماثلة في شوارع مدينتي اللاذقية والقرداح.

ويأتي ذلك بعد هجوم شنته مجموعة مسلحة يوم الثلاثاء يُرجح أنها رديفة لوزارتي الدفاع والداخلية على القاعدة الروسية، وفق ما أفاد المرصد الثلاثاء.

وأمس، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول حكومي سوري وناشط محلي، قولهما إن مسلحين هاجموا قاعدة جوية روسية في سوريا، ما أسفر عن مقتل شخصين والمسلحين اللذين شنا الهجوم يوم أمس الثلاثاء على قاعدة حميميم.

وقال المسؤول السوري إنه من غير الواضح ما إذا كان الشخصان اللذان قتلا في القاعدة هما جنديان روس أم مقاولين سوريين.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب الوكالة للتعليق. ولم تقدم الحكومة السورية أي بيان رسمي حول الحادث.