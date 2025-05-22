الكرملين: لا اتفاقات حتى الآن تتعلق بالمفاوضات بشأن أوكرانيا في الفاتيكان

اشار الكرملين الى أن "ما نقلته "وول ستريت جورنال" عن الرئيس الامركي دونالد ترامب بشأن عدم استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسلام يتعارض وتصريحاته الرسمية".

ولفت الى ان "عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا شاقة لكن الجميع مهتمون بتنفيذها في أسرع وقت ممكن"، موضحا أن "لا اتفاقات حتى الآن تتعلق بالمفاوضات بشأن أوكرانيا في الفاتيكان".