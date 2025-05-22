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الكرملين: لا اتفاقات حتى الآن تتعلق بالمفاوضات بشأن أوكرانيا في الفاتيكان

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الكرملين: لا اتفاقات حتى الآن تتعلق بالمفاوضات بشأن أوكرانيا في الفاتيكان

اشار الكرملين الى أن "ما نقلته "وول ستريت جورنال" عن الرئيس الامركي دونالد ترامب بشأن عدم استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسلام يتعارض وتصريحاته الرسمية".

ولفت الى ان "عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا شاقة لكن الجميع مهتمون بتنفيذها في أسرع وقت ممكن"، موضحا أن "لا اتفاقات حتى الآن تتعلق بالمفاوضات بشأن أوكرانيا في الفاتيكان".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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