"فلاي دبي" ستستأنف رحلاتها إلى دمشق في حزيران

أعلنت شركة "فلاي دبي"، استئناف رحلاتها المباشرة إلى دمشق اعتبارا من الاول من حزيران المقبل ، بحسب "روسيا اليوم".
وستشغل الناقلة رحلاتها يوميا إلى مطار دمشق الدولي (DAM) إنطلاقا من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي (DXB).
وتعليقا على إستئناف الرحلات إلى سوريا، أشار الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي" غيث الغيث إلى أنّه "يسعدنا أن نكون أول شركة طيران إماراتية تستأنف رحلاتها إلى سوريا بعد توقف دام 12 عاما"، لافتًا إلى أنّ "دمشق تتمتع بأهمية ثقافية وتاريخية خاصة في المنطقة، ونحن فخورون بخدمة هذه المدينة مرة أخرى برحلة يومية مباشرة، ما يعكس إلتزامنا بدعم جهود دولة الإمارات لتعزيز التواصل والربط الاقليمي".
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