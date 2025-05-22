رجي بحث مع وفد برلماني من جورجيا تعزيز العلاقات الثنائية: لممارسة الضغوط على إسرائيل

شدد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، أمام وفد برلماني جورجي، على "وجوب ممارسة الضغوط على اسرائيل لدفعها الى الانسحاب من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، والى الافراج عن الأسرى اللبنانيين لديها".

كلام رجي جاء خلال استقباله رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان جورجيا نيكولوز سامخارادزه والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وجورجيا، إضافةً إلى التطورات في لبنان والمنطقة.

وأشار إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمارات والسياحة والتبادل الطلابي بين لبنان وجورجيا.

ووصف سامخارادزه زيارته بالتاريخية باعتبارها الأولى من نوعها لوفد برلماني جورجي الى بيروت، وشكر لبنان على موقفه الداعم لسيادة جورجيا ووحدة أراضيها. وأكد رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع لبنان في مختلف المجالات، ووجّه دعوة للوزير رجّي لزيارة جورجيا.