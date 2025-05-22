الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن "يكون الطقس ربيعيا مستقرا ورطبا نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها على الجبال وفي الداخل، حتى يوم الأحد المقبل حيث من المتوقع أن تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وتستمر حتى يوم الثلاثاء حيث تنحسر تدريجياً مع بعض التقلبات الجوية".

واشارت الى ان "الطقس غدا الجمعة قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل كما تنشط الرياح أحيانا خاصة جنوب البلاد تلامس أحياناً ٥٥ كلم/س".

ولفتت الى ان "طقس السبت غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما تبقى الرياح ناشطة أحيانا"، موضحة أن "طقس الأحد غائم جزئياً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة واحتمال ظهور طبقات من الغبار وأجواء عابقة نسبياً تسوء معها الرؤية".