الرئيس عون عرض مع البستاني الملفات التي تتابعها لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية

عرض رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية النائب فريد البستاني، على رئيس الجمهورية جوزاف عون جملة من الملفات التي تتابعها اللجنة، ويتابعها هو شخصيًا بصفته النيابية.

ومن هذه المفات وفق ما أفادت رئاسة الجمهورية، مكافحة الفساد في وزارتي الاقتصاد والصناعة، الضغط من أجل انتظام عمل مصلحة تسجيل السيارات ووقف الفساد المستشري فيها، العمل على خطة نهوض اقتصادي شاملة، وضمان انتظام عمل القطاعين المالي والمصرفي، إلى جانب حفظ أموال المودعين، حمايتها، والعمل على استعادتها.