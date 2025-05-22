عرض رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية النائب فريد البستاني، على رئيس الجمهورية جوزاف عون جملة من الملفات التي تتابعها اللجنة، ويتابعها هو شخصيًا بصفته النيابية.
ومن هذه المفات وفق ما أفادت رئاسة الجمهورية، مكافحة الفساد في وزارتي الاقتصاد والصناعة، الضغط من أجل انتظام عمل مصلحة تسجيل السيارات ووقف الفساد المستشري فيها، العمل على خطة نهوض اقتصادي شاملة، وضمان انتظام عمل القطاعين المالي والمصرفي، إلى جانب حفظ أموال المودعين، حمايتها، والعمل على استعادتها.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون عرض مع البستاني الملفات التي تتابعها لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.