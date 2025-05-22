مختار بلدة أنان نفى ما تردد عن مطالبته بتمديد مهلة الاقتراع في محافظة الجنوب

نفى مختار بلدة أنان في قضاء جزين سمير توفيق يوسف، "كل الكلام والتّصريحات الّتي صدرت مؤخّرًا تحت عنوان "نداء" إلى وزير الدّاخليّة أحمد الحجار بتمديد مهلة الاقتراع في محافظة الجنوب خلال عمليّة الانتخابات البلديّة والاختياريّة المقرّرة يوم السّبت المقبل في 24 أيّار الحالي في محافظة الجنوب".
وشدّد في بيان، على "التّمسّك بموعد الانتخابات كما حدّدتها وزارة الدّاخليّة"، معتبرًا أنّ "النّداء المذكور الّذي أطلقه أحد أشخاص باسم المختار، هو انتحال صفة ويعاقب عليها القانون، الّذي نترك له الكلمة الفصل في هذا الموضوع".
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