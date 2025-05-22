ذكّر رئيس ​المجلس الدستوري​ القاضي طنوس مشلب، في بيان، بالمادّة 3 من قانون إنشاء المجلس الدّستوري رقم 250/1993، فقرة "د"، موضحًا أنّ "مهلة تقديم طلبات التّرشّح لعضويّة المجلس الدّستوري تبدأ في 24/5/2025 وتنتهي في 24/6/2025 ضمنًا، وأنّه يمكن للرّاغبين تقديم طلبات التّرشّح في قلم المجلس أثناء الدّوام الرّسمي أيّام الإثنين والثّلثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع".

كانت هذه تفاصيل خبر مشلب: مهلة تقديم طلبات الترشح لعضوية المجلس الدستوري تبدأ في 24 الحالي وتنتهي في 24 المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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