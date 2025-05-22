رئيس لجنة الاغاثة العراقية زار الخطيب: سلمنا الجانب اللبناني مليون ونصف المليون وجبة طعام جاهزة

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب رئيس لجنة الاغاثة العراقية في لبنان حسن فدعم عسل.

واشار عسل الى أن "بعد وصول المساعدات العراقية، وهذه الوجبة الخامسة تضم مليون و522 ألف وجبة طعام جاهزة، تم تسليمها الى الجانب اللبناني، وكان اللقاء مع الخطيب مثمراً وحَمَّلَنا رسائل عديدة منها رسالة شكر للشعب العراقي، وسمعنا منه كلاماً مهماً وأساسياً يتعلق بأحداث المنطقة".

وأضاف "ان العراق وقف الى جانب لبنان وغزة، والقمة العربية الأخيرة التي انعقدت في بغداد كانت تتحدث عن دعم عراقي ودعم القمة العربية لإعادة إعمار لبنان وغزة، وسيشارك العراق في إعادة إعمار لبنان، أيضاً التبرعات التي وصلت الى لبنان هذا اليوم هي تبرعات الشعب العراقي الى الشعب اللبناني".