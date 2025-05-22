فوز لائحتَي "التنمية والوفاء" في بلدتَي زبقين واللويزة

فازت لائحة "التنمية والوفاء" في بلدة زبقين في قضاء صور بالتزكية، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب. هذا، وفازت لائحة "التنمية والوفاء" في بلدة اللويزة في قضاء جزين بالتزكية مع المختار. هذا، ومن المقرر إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية يوم السبت المقبل في محافظتَي الجنوب والنبطية، في حين يستمر فوز العديد من البلدات الجنوبية بالتزكية وذلك صالح لوائح "التنمية والوفاء".

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