انتخاب فادي بصبوص رئيسًا لبلدية داريا في الشوف

انتُخب في جلسة عُقدت في مكتب قائمقام الشوف مارلين قهوجي في بيت الدين، بحضورها وحضور جميع أعضاء المجلس البلدي، فادي عمر بصبوص رئيسًا لمجلس بلديّة داريا في الشوف، كما جرى انتخاب مناف محمد رحال نائبًا للرّئيس بالإجماع.

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