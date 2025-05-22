أشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حول وجود خشية من الاعتداءات الإسرائيلية خلال الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب، إلى أنّه "دائمًا في الحسبان".
وحول التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب اكتفى بري بالقول: "منيحة منيحة".
كلام بري جاء في تصريح للصحافيين بعد مغادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من عين التينة، والذي كان قد التقى بري في وقت سابق من اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بري عن وجود خشية من الاعتداءات الإسرائيلية خلال الانتخابات بالجنوب: "دائمًا في الحسبان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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