بري عن وجود خشية من الاعتداءات الإسرائيلية خلال الانتخابات بالجنوب: "دائمًا في الحسبان"

أشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حول وجود خشية من الاعتداءات الإسرائيلية خلال الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب، إلى أنّه "دائمًا في الحسبان".

وحول التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب اكتفى بري بالقول: "منيحة منيحة".

كلام بري جاء في تصريح للصحافيين بعد مغادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من عين التينة، والذي كان قد التقى بري في وقت سابق من اليوم.