الجامعة الأنطونية نظمت النسخة الرابعة من "احتفال  المواهب" تأكيدا منها على التزامها بتعزيز روح الإبداع

نظمت الجامعة الأنطونية الحدت - بعبدا، لمناسبة عيدها التاسع والعشرين، النسخة الرابعة من UA Talent "احتفال المواهب" وذلك، بحسب بيان، "تأكيدا منها على التزامها بتعزيز روح الإبداع والتميز لدى طلابها، وحرصها على تأمين مساحة تعبر عن طاقاتهم وتبرز مواهبهم".

أضاء رئيس الجامعة الأب ميشال السّغبيني خلال كلمته التي حملت عنوان "الجامعة حاضنة للمواطنة" على "دور الجامعة في تكوين وتنشئة أجيال يعون مسؤوليتهم تجاه الوطن، من خلال تنمية الروح الوطنية"، لافتا الى ان "رد الجميل لا يكون للجامعة بل للوطن"، مشيرا الى ان "الطالب في الجامعة الأنطونية يسعى الى أن يكون جزءا من تقدم وطنه لا عبئا عليه. فيمسي كل ما يقوم به من مشاركة في التنشئات التنموية الإنسانية، وأنشطة شبه أكاديمية، من حوارات داخل قاعات الجامعة وفي ساحاتها، من خدمة تطوعية في المجتمع، سببا يعزز لديه مفاهيم روح الانتماء، مثل: المسؤولية المدنية، احترام القانون، الاحتفاء بالتراث الوطني، العطاء الإنساني والتسامح".

وتحدث عن "التمرس على التعاون مع الآخر"، مشيرا الى أن "الاحتكاك اليومي بين الطلاب يخلق روابط وشبكات اجتماعية متنوعة تتجاوز الانتماءات الضيقة ويعزز الشعور بالوحدة الوطنية، إذ يمنح التعرف على الشريك في الوطن عن قرب".

واوضح أن "النقطة الأخيرة التي تميزت بها جامعتنا، والتي يحتاجها كل لبناني على حد قول البابا يوحنا بولس الثاني في الإرشاد الرسولي "رجاء جديد للبنان"، هو تطهير الذاكرة وتنقية الضمير والقلب". واكد ان "الجامعة الأنطونية تعمل من خلال برامجها الأسبوعية على شفاء الذاكرة والضمير والقلب سعيا لتنمية الطالب الإنسانية المتكاملة".