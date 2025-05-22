شكرا لقرائتكم خبر عن لا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد 30 يوما من انتهاء التحقيق بالمخالفة والان مع تفاصيل الخبر

تنص المادة 138 من قانون العمل على أن يشترط في الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيا أن يكون ذا صلة بالعمل وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 139 من هذا القانون وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة.

ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة.



كما نصت المادة 139 من قانون العمل على أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هي:

1-الإنذار الكتابي.

2-الخصم من الأجر الأساسي.

3-تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4-الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

5-تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6-خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.

7-الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر.

8-الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون.