شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العليا لحزب الوعى مشروعات القوانين النيابية للمكتب السياسي لدراستها والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حسام علي، النائب الأول لرئيس حزب الوعي، أن مشروعات القوانين النيابية التي تقدم بها حزب مستقبل وطن لمجلس النواب أمس بشأن انتخابات البرلمان 2025تتسق مع مطالب الحزب في جلسات الحوار الوطني والمتعلقة ب50% فردي و50 قائمة مغلقة مطلقة، لافتا إلى أن اجتماع الهيئة العليا أحال دراسة مشروع القانون للمكتب السياسي لدراسة تفاصيل التعديلات والدوائر والانحراف المعياري المستخدم.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" أن الحزب يدعو لضرورة التعاون الوطني بين القوى السياسية والأحزاب المختلفة لخلق تمثيل نسبي داخل القوائم المغلقة يضمن تواجد الأحزاب وتمثيلها بمختلف تياراتها، وذلك لحل أزمة غياب القائمة النسبية وحتى نكون أمام برلمان معبر عن كافة التيارات يضمن في ذاته حالة حوار وطنى مستمرة ل 5 سنوات، مشددا أن الحزب منفتح على الجميع من أجل التوصل لقوائم وطنية في الاستحقاق الانتخابي القادم.

وأشار إلى أن ذلك سينعكس على الأحزاب من خلال تمكين أكبر خلال ال5 سنوات القادمة، كما يضمن تمثيل الدوائر بشكل أكثر عدالة ويسهم في بناء وتقوية الأحزاب وكوادرها بما يجعله فرصة للإعداد الجيد لانتخابات برلمان 2030 وأن يكون بداية لنظام سياسي مبني على الحياة الحزبية كما يقول الدستور، ويسهم في التمهيد لنظام انتخابي يطبق القائمة النسبية في البرلمانات القادمة.

تجدر الإشارة إلى أنه تناقش اليوم اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

كما تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه.