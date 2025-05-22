شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية التجمع تثمن تقديم النواب لمشروع قانون الانتخابات التشريعية.. والحكومة:نتكامل والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، إن الحكومة تتعامل مع البرلمان في إطار من التكامل والتنسيق وتضافر الجهود من أجل انتظام سير العمليه التشريعية، لافتا إلي التوافق مع العديد من التشريعات المقدمة من النواب وفي مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث تبنت الحكومة المنتج المحترم الذي أنتهت منه اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون فضلا عن مشروع قانون الثروة المعدنية .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب)

وكان النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع، قد ثمن تقديم مشروع القانون من النواب، مما يتمثل خطوة تُحسب لمجلس النواب مصر، وينفي عنه إنه أداه لدي الحكومة.

وعلق المستشار محمود فوزي، قائلا: " دايما حزب التجمع يحب أن يداعب الحكومة"، ليرد عاطف مغاورى: "التجمع شريك مناكف".

ومشروعات القوانين التي تقدم من النواب، القروه المعدنيه لسه مقدم من النواب ورحبت الحكومة وشخبت وتوقفت عن تجراءات نظر المشروع الذي تقرم باعداده بالتالي قانون الاحراءات ايضا تبنت المتاج المحترم عن البجنة الفرعيه.