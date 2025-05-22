شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تنظم ملتقى توظيف "فرصة حياة " لإتاحة فرص عمل لـ 7500 شاب والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود تمكين الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، تنظم مؤسسة حياة كريمة نسخة متميزة من ملتقيات التوظيف “فرصة حياة”، يوم 29 مايو الجاري باستاد القاهرة ، بالشراكة لأول مرة مع مؤسسة كير مصر للتنمية، ووزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الشباب والرياضة وذلك بهدف تعزيز التكامل بين المؤسسات التنموية الكبرى لإتاحة فرص تدريب وتشغيل فعالة ل7500شاب في مختلف المحافظات وذلك بالشراكة مع 82 شركة .

و يهدف الملتهب لخلق حلقة وصل مباشرة بين الشباب وسوق العمل، تقديم تدريبات تأهيلية تواكب متطلبات الشركات، إتاحة فرص وظيفية حقيقية من خلال شركات ومؤسسات متنوعه ، بالإضافة إلي تعزيز الشراكات بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص.

ويأتي تنظيم ملتقى التوظيف فرصة حياة في إطار التزام كل من مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة كير مصر للتنمية بتحقيق أهداف الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، وبوجه خاص الهدف الثامن المعني بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب في مختلف المحافظات المصرية، وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل عبر برامج تدريبية متخصصة تواكب احتياجات السوق. كما يسهم الملتقى في تحقيق الهدف الرابع المتعلق بـ”التعليم الجيد”، حيث يُدمج التدريب والتأهيل في صميم التجربة، بما يضمن نقل المهارات العملية والفنية والنظرية للمشاركين قبل لقائهم بالشركات. ولا ينفصل ذلك عن الهدف العاشر “الحد من أوجه عدم المساواة”، إذ يستهدف الملتقى تمكين الشباب في المناطق المهمشة والقرى الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص متكافئة للجميع دون تمييز جغرافي أو اجتماعي.

كما يعكس التعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة كير نموذجًا حقيقيًا للشراكة من أجل تحقيق الهدف السابع عشر “عقد الشراكات من أجل الأهداف”، حيث يجمع الملتقى بين مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تسهم بفعالية في بناء قدرات الشباب التقنية. ومن خلال آليات الحشد المجتمعي، والتغطية الإعلامية، وإشراك المؤثرين، يسهم الملتقى أيضًا في تعزيز الوعي المجتمعي بقضية التوظيف، وربط الشباب بفرص التنمية الفعلية، بما يترجم رؤية “التنمية من أجل الجميع” إلى واقع ملموس.



و يُعد ملتقى التوظيف "فرصة حياة" تجسيدًا حيًا للتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني في مصر، حيث يأتي هذا التعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة كير مصر للتنمية في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يسعى إلى توحيد الجهود وتعظيم الأثر من أجل تمكين الشباب المصري ودعم مساراتهم نحو مستقبل مهني أفضل. ويُبرز هذا الملتقى أهمية الشراكات المؤثرة في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتوفير بيئة حاضنة تتيح للشباب فرصًا حقيقية في التعليم، والتدريب، والتوظيف، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا.