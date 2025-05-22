شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى: نؤيد تعديل قانون الانتخابات لتلافى الطعون وشبهة عدم الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقته على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر من حيث المبدأ.

وأوضح أبو هميلة، خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم الخميس، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي بشان انتخابات النواب وتقسيم الدوائر، أنه كان من بين الأعضاء الذين شاركوا في مناقشة قانون 2020 الجاري تعديله حاليا.



وأكد أبوهميلة، أن هذه القوانين دُرست بعناية، وأن مشروع القانون الحالي جاء لتدارك بعض أوجه القصور التي شابت الصيغة السابقة، بهدف تجنيب القانون أي طعن محتمل، وضمان إجراء الانتخابات دون تعرضها لأي نقد قانوني أو دستوري.

وأشار إلى أن نظام التمثيل النسبي في بعض المحافظات كان بحاجة إلى تعديلات محددة، وهو ما تم بالفعل، حيث طرأت تعديلات طفيفة لكنها جوهرية على بعض الدوائر، شملت زيادة عدد المقاعد في بعض القوائم وتقليص مقاعد في قوائم أخرى، مؤكدا أن كافة التعديلات استندت إلى إحصائيات دقيقة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يضمن دقة التمثيل وتحقيق العدالة في توزيع الدوائر.