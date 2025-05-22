كالاس عبرت عن صدمتها من الهجوم قرب المتحف اليهودي في واشنطن

عبّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن صدمتها بعد هجوم إطلاق النار قرب المتحف اليهودي في واشنطن والذي أدى إلى مقتل موظفَين في السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة.

واعتبرت كالاس انه "لا ينبغي أن يكون هناك مكان للكراهية والتطرف ومعاداة السامية في مجتمعاتنا".