عبّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن صدمتها بعد هجوم إطلاق النار قرب المتحف اليهودي في واشنطن والذي أدى إلى مقتل موظفَين في السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة.
واعتبرت كالاس انه "لا ينبغي أن يكون هناك مكان للكراهية والتطرف ومعاداة السامية في مجتمعاتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر كالاس عبرت عن صدمتها من الهجوم قرب المتحف اليهودي في واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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