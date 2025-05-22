وزير الخارجية الاسرائيلي: هناك علاقة مباشرة بين الدعاية المعادية للسامية وبين عملية القتل التي حصلت بواشنطن

اشار وزير الخارجية الاسرائيلي، جدعون ساعر، الى أن "هناك علاقة مباشرة بين الدعاية المعادية للسامية وبين عملية القتل التي حصلت في واشنطن"، داعيا "زعماء العالم للتوقف عن التحريض ضد إسرائيل".

واعتبر أن "ممثلي إسرائيل حول العالم هدف للإرهاب"، لافتا الى ان "الإرهاب يلاحقنا في كل مكان ولن نستسلم له". وأكد أن "علينا تعزيز الوحدة بين الإسرائيليين من أجل تحقيق الانتصار".

واضاف "عدد من القادة الأوروبيين يستخدمون مصطلحات قاتلة مثل الإبادة الجماعية وهذا يهدد أمننا"، معتبرا أن "استخدام بعض القادة الأوروبيين لمصطلح الإبادة الجماعية خضوع لدعاية الفلسطينيين".

وقال ساعر "نشعر بقلق متعاظم بعد تكرر الحوادث في سفاراتنا حول العالم وخاصة في أوروبا"، مشيرا الى ان "لا يمر أسبوع دون وقوع حادث إرهابي أو محاولة عمل إرهابي ضد إحدى سفاراتنا".