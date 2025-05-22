أفادت مصادر طبية لقناة "الجزيرة"، عن سقوط 41 قتيلًا بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس.

ويأتي ذلك في وقت تكثّف فيه إسرائيل قصفها على قطاع غزة، حيث نفذت القوات الإسرائيلية يوم أمس موجة جديدة من القصف أوقعت عشرات القتلة في قطاع غزة، بينما أعلنت سرايا القدس أنها قصفت أسدود وعسقلان برشقة صاروخية.

وأفادت مصادر طبية للجزيرة عن مقتل 87 فلسطينيا يوم أمس الأربعاء جراء قصف جوي ومدفعي على عدة مناطق من جباليا شمالا إلى خان يونس جنوبا.

ودفع الجيش الإسرائيلي بقوات إضافية إلى غزة، في وقت تتواتر فيه تهديدات المسؤولين الإسرائيليين باحتلال المزيد من الأراضي في القطاع.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "لواء كفير" انضم للقتال في قطاع غزة، وبذلك باتت 3 ألوية نظامية تشارك في العمليات البرية وهي كفير وغولاني وناحال.