الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في القدس والبحر الميت وتل أبيب تحذيرا من صاروخ من اليمن

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأنّ "صفارات الإنذار تدوي في القدس والبحر الميت وتل أبيب تحذيرًا من صاروخ من اليمن".

ويأتي ذلك بعد إطلاق صاروخ من اليمن في وقت سابق من اليوم، حيث أعلنت "​القوات المسلحة اليمنية​" أنّ "القوّة الصّاروخيّة في القوّات المسلّحة اليمنيّة نفذت عمليّةً عسكريّةً نوعيّةً استهدفت مطار اللد المسمّى إسرائيليًّا ​مطار بن غوريون​ في منطقة يافا المحتلّة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار".

وأوضحت في بيان، أنّ "العمليّة حقّقت هدفها بنجاح، وتسبّبت في هروع ملايين الصّهاينة المحتلّين الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقُّف حركة المطار لقرابة السّاعة"، كاشفةً عن أنّ "سلاح الجو المسيّر في القوّات المسلّحة اليمنيّة نفّذ عمليّةً عسكريّةً مزدوجةً، وذلك بطائرتَين مسيّرتَين نوع "يافا"، استهدفتا هدفَين حيويَّين للعدو الإسرائيلي في منطقتَي يافا و​حيفا​ المحتلّتَين".