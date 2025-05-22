"القوات المسلحة اليمنية": استهدفنا مطار بن غوريون وهدفَين حيويَين إسرائيليَين في يافا وحيفا

أعلنت "القوات المسلحة اليمنية" أنّ "انتصارًا لمظلوميّة الشّعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضًا لجريمة الإبادة الجماعيّة الّتي يقترفها العدو الصّهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفّذت القوّة الصّاروخيّة في القوّات المسلّحة اليمنيّة عمليّةً عسكريّةً نوعيّةً استهدفت مطار اللد المسمّى إسرائيليًّا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلّة، وذلك بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار".
وأوضحت في بيان، أنّ "العمليّة حقّقت هدفها بنجاح، وتسبّبت في هروع ملايين الصّهاينة المحتلّين الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقُّف حركة المطار لقرابة السّاعة"، كاشفةً عن أنّ "سلاح الجو المسيّر في القوّات المسلّحة اليمنيّة نفّذ عمليّةً عسكريّةً مزدوجةً، وذلك بطائرتَين مسيّرتَين نوع "يافا"، استهدفتا هدفَين حيويَّين للعدو الإسرائيلي في منطقتَي يافا وحيفا المحتلّتَين".
وأكّدت القوّات أنّ "تصعيد العدوان الإسرائيلي على إخواننا في قطاع غزة وارتكاب المجازر الوحشيّة بحق الرّجال والنّساء والأطفال وعلى مرأى ومسمع من العالم، يحتّم على جميع أبناء الأمّة التّحرّك العاجل والفوري تأدية للواجب الدّيني والأخلاقي والإنساني، وإلّا فسيتحمّل الجميع عواقب الصّمت على هذا الإجرام عاجلًا غير آجل".
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