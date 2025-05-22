الجيش الإسرائيلي زعم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، أنّ "سلاح الجو اعترض صاروخًا أُطلق من ​اليمن​"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ تفعيل إنذارات في بعض المناطق في البلاد".

وكانت قد أفادت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة منذ بعض الوقت، بأنّ "صفارات الإنذار تدوي في القدس والبحر الميت وتل أبيب، تحذيرًا من صاروخ من اليمن".

ويأتي ذلك بعد إطلاق صاروخ من اليمن فجر اليوم، حيث أعلنت "​القوات المسلحة اليمنية​" أنّ "القوّة الصّاروخيّة في القوّات المسلّحة اليمنيّة نفذت عمليّةً عسكريّةً نوعيّةً استهدفت مطار اللد المسمّى إسرائيليًّا ​مطار بن غوريون​ في منطقة يافا المحتلّة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار".