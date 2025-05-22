نوّه المفتي الجعفري الممتاز الشّيخ أحمد قبلان في بيان، بـ"العمليّة الانتخابيّة البلديّة"، متقدّمًا بالشّكر والامتنان من "الفعاليّات البلديّة وأصحاب النّخوة والمبادرة، سيّما الثّنائي الوطني الّذي واكب العمليّة البلديّة والمصالحات الأهليّة الّتي أراحت البلدات بالمناطق المختلفة، وقدّمت نموذجًا لا سابق له عن البيئة الصّالحة والقدرة الوطنيّة الاستثنائيّة الّتي تليق ببيئة الثّنائي الوطني، الّذي ما زال أكبر ضمانة وطنيّة داخليّة وسياديّة".
وشكر أيضًا "من انسحب وتنازل وسهّل لصالح الوفاق البلدي الضّامن بمختلف بلدات ومحافظات لبنان، وأخصّ بالشّكر فعاليّات البقاع والجنوب والضّاحية وكامل النّشاط البلدي في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر قبلان نوّه بالعملية الانتخابية البلدية: الثنائي الوطني ما زال أكبر ضمانة وطنية داخلية وسيادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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