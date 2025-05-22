بري يلتقي محمود عباس في عين التينة

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عين التينة، من أجل لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأمس، عقد الرئيس جوزاف عون مباحثات مع محمود عباس في قصر بعبدا، حيث صدر بعد الاجتماع بيان لبناني فلسطيني.

وبحسب البيان، فقد أكّد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، كما أكّد عون وعباس على إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى.

وشدد الجانبان بحسب البيان المشترك على تعزيز التعاون من أجل ضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية.