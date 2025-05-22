توقيف المتهم الأساسي بجريمة القتل في بلدة الشواغير- الهرمل

اوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وبعد عملية رصد وتعقب، المدعو ( م.ح.ح) الذي تبين انه المتهم الأساسي بالجريمة التي حصلت في بلدة الشواغير، بعد ان توارى عن الأنظار. وبحسب المعطيات الاولية ان عملية القتل هي بدافع الثأر، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.

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