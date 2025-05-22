مصلحة الأبحاث العملية الزراعية: لا زلازل محتملة في لبنان

أكّدت "​مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية​" (Lari)، أنّه "لا زلازل محتملة في لبنان وأن كل ما يشاع ويتم التهويل به غير صحيح، وذلك بعد حدوث زلزال يوم أمس في اليونان المعروفة بكثرة الهزات الارضية والزلازل".

وفي وقت سابق، ضربت زلزال بقوّة 6,5 درجات، جزيرة كريت في ​اليونان​، وقد شعر سكان عدد من المناطق اللّبنانيّة، ولا سيّما السّاحليّة منها، بهزّة أرضيّة خفيفة نتيجة تردّدات الزلزال.

كما أُفيد بأنّ سكان مصر وسوريا شعروا بتردّدات الزّلزال.