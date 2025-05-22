أقسم 86 مختارًا لبلدات وقرى قضاء ​البترون​، اليمين القانونيّة أمام القاضية ندى المعلوف في قاعة المحكمة في سراي البترون، في حضور رئيسة القلم وفاء ضاهر والكاتبة كارولين أسد. وكان قائمقام البترون روجيه طوبيا قد أحال إلى القاضية معلوف النّتائج الرّسميّة للانتحابات الاختياريّة الّتي حصلت في 11 أيّار الحالي، ليتم على أساسها قسم اليمين.

كانت هذه تفاصيل خبر 86 مختارًا لبلدات وقرى البترون أقسموا اليمين القانونية أمام القاضية المعلوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.