العثور على جثة رجل ثمانيني مصاب بطلق ناري في الشواغير- الهرمل

عُثر على جثّة المدعو "غ. ح. ح" في العقد الثّامن من العمره، جثّةً في محلّة الشواغير في قضاء ​الهرمل​، مصابًا بطلق ناري في صدره وبجانبه سلاح صيد. وقد حضرت القوى الأمنيّة إلى المكان، وبوشرت التّحقيقات بإشراف القضاء المختص، لكشف الملابسات.

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