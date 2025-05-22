أشار النّائب السّابق ​إميل رحمة​، إلى أنّ "وزير الأشغال العامّة والنّقل فايز رسامني أطلق خطّةً لتعبيد كل طرقات ​لبنان​. إنّها بشرى نأمل أن تُترجم عمليًّا على الطّرقات، فيبيّض الزّفت الأسود وجه الدّولة، ويتعزّز الأمل لدى اللّبنانيّين بأنّ دولة العدل والقانون والإنماء والعمران، قد عادت ترفل بحلّة قشيبة وتلاقي حلمهم في غد أفضل".

كانت هذه تفاصيل خبر رحمة عن خطة تعبيد الطرقات: بشرى نأمل أن تُترجم عمليًا فيبيّض الزفت وجه الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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