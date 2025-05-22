يعقوب: إسرائيل لا تفهم إلا بالقوة والمواقف الأوروبية بحقها هي نفاق وتضليل

لفت رئيس حركة "النّهج" النّائب الأسبق ​حسن يعقوب​، إلى أنّ "هناك موجة غضب أوروبيّة من إسرائيل، بحجّة إطلاق النّار على وفد دبلوماسي أوروبي. ويتصاعد الحديث عن الحصار الظّالم على غزة، وكأن الحصار جديد، والإبادة الجماعيّة ليست منذ سنة ونصف السّنة، مع سقوط أكثر من 200 ألف بين قتيل وجريح".

ورأى في تصريح، أنّ "الحقيقة أنّ هذه المواقف هي نفاق وتضليل، لأنّ الواقع أنّ إسرائيل لا يمكنها تحمّل الاستهداف اليمني جوًّا وبحرًا، خاصّةً بعد تهديد مرفأ حيفا بعد مطار بن غوريون"، مشيرًا إلى أنّ "كل الدّول الغربيّة والعربيّة لا قيمة لها أمام إسرائيل".

وأكّد يعقوب أنّ "فقط قوّة الضّغط، وهي متمثّلة فقط بالإسناد اليمني وانسحاب قوّات الرّئيس الأميركي دونالد ترامب بعد فشله، سترفع الحصار عن غزة وستوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن حربه. الرّسالة إلى الجميع وخاصّةً اللّبنانيّين، إسرائيل لا تفهم إلّا بالقوّة".