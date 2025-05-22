لفت رئيس حركة "النّهج" النّائب الأسبق حسن يعقوب، إلى أنّ "هناك موجة غضب أوروبيّة من إسرائيل، بحجّة إطلاق النّار على وفد دبلوماسي أوروبي. ويتصاعد الحديث عن الحصار الظّالم على غزة، وكأن الحصار جديد، والإبادة الجماعيّة ليست منذ سنة ونصف السّنة، مع سقوط أكثر من 200 ألف بين قتيل وجريح".
ورأى في تصريح، أنّ "الحقيقة أنّ هذه المواقف هي نفاق وتضليل، لأنّ الواقع أنّ إسرائيل لا يمكنها تحمّل الاستهداف اليمني جوًّا وبحرًا، خاصّةً بعد تهديد مرفأ حيفا بعد مطار بن غوريون"، مشيرًا إلى أنّ "كل الدّول الغربيّة والعربيّة لا قيمة لها أمام إسرائيل".
وأكّد يعقوب أنّ "فقط قوّة الضّغط، وهي متمثّلة فقط بالإسناد اليمني وانسحاب قوّات الرّئيس الأميركي دونالد ترامب بعد فشله، سترفع الحصار عن غزة وستوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن حربه. الرّسالة إلى الجميع وخاصّةً اللّبنانيّين، إسرائيل لا تفهم إلّا بالقوّة".
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب: إسرائيل لا تفهم إلا بالقوة والمواقف الأوروبية بحقها هي نفاق وتضليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.