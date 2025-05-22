المطران إبراهيم هنّأ رؤساء البلديات والمخاتير المنتخبين داعيًا إياهم إلى التعاون بروح الفريق الواحد

توجّه رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل ابراهيم بأحرّ التهاني والتمنيات إلى جميع رؤساء البلديات والمخاتير الذين نالوا ثقة الناس في الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة، معبّرًا عن أمله بأن تكون هذه النتائج فاتحة خير وعمل جدّي ومخلص لخدمة المواطنين وتنمية البلدات والقرى.

كما عبّر المطران إبراهيم عن "تقديره العميق لأعضاء المجالس البلدية المنتخبين حديثاً"، داعيًا إياهم إلى "التعاون بروح الفريق الواحد والعمل بشفافية من أجل تحقيق التنمية المحلية والعدالة الاجتماعية". كما وجّه تحية وفاء إلى الأعضاء السابقين الذين أدوا دورهم في ظروف صعبة، واضعين المصلحة العامة فوق كل اعتبار.