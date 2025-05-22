شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزى: الحكومة توافق على تعديل قانون مجلس النواب والدوائر الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، بشان تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي والتى تناقش مشروع القانون القانونين.



وقال فوزى: نشكر الأغلبية على تقديم مشروع القانون، مضيفا مشروع القانون اعتمد على معلومات إحصائية هدفها تحديث للمكونات الإدارية مع بقاء المقاعد لاحداث توازن.



وتابع قائلا:" تكلمت مع رئيس الوزراء عقب التقدم بمشروع القانون ونعلن مواققة الحكومة على مشروع القانون."

وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، قائلا: "فور الإعلان عن مشروع القانون، تحدثت مع رئيس الوزراء بشأنه والحكومة توافق على مشروع القانون"، موجها الشكر للأغلبية البرلمانية التي تقدمت بهذا المشروع.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن مشروع القانون أحدث التوازن من خلال إعادة توزيع المقاعد مرة أخرى.

ووجه المستشار محمود فوزي الشكر لاسهامات المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالنواب، موضحا "كان رئيسا للجنة التي أعدت تقسيم الدوائر سنة ٢٠١٥ وكنت أحد تلامذته".