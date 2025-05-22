شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية: زيادة الصادرات الزراعية من الخضر والفاكهة لـ 14 مليار دولار عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

ألقى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، فيما يخص خطة التنمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026 الضوء على المستهدفات الاستراتيجية القومية لتنمية قطاع الزراعة في عام 2030، وتمثلت فى الآتى:

رفع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 13.5% عام 2030 مقابل 11.5% عام 23/24.

الوصول بإجمالي المساحة الزراعية إلى ما لا يقل عن 12 مليون فدان حتى عام 2030 مقارنة بنحو 9.6 مليون فدان فى عام 2021.

زيادة المساحة المحصولية لتصل إلى ما لا يقل عن 21.5% مليون فدان عام 2030.

زيادة الإنتاجية الزراعية بما لا يقل عن 10% سنويًا من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية قادرة على مواكبة الظروف المناخية.

زيادة الصادرات الزراعية من الخضر والفاكهة إلى نحو 14 مليار دولار عام 2030.

زيادة إنتاجية الفدان من القمح لتصل إلى 3.3 طن / فدان مما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من 47 عام 2021 إلى نحو 70% عام 2030.

توسيع نطاق "كارت الفلاح" ليصل عدد المستفيدين إلى نحو5.7 مليون مزارع بحلول عام 2030.

في مجال تنمية الموارد المائية والري تستهدف الاستراتيجيات والخطط التنموية تحقيق الأهداف الآتية:

الحفاظ على الموارد المائية الحالية ورفع كفاءة استخدامها.

تنمية الموارد المائية من مصادر غير تقليدية.

تحسين جودة ونوعية المياه.

تعزيز قدرة قطاع الموارد المائية والري على مواجهة تحديات تغير المناخ.

تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال الري.