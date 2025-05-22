شكرا لقرائتكم خبر عن جهود الإنقاذ جارية.. انهياران أرضيان يضربان جنوب غرب الصين والان نبدء بالتفاصيل

الانهيارات الأرضية في الصين

الدمام - شريف احمد - ضرب انهياران أرضيان منفصلان بلدتي تشانغشي وقوهوا في محافظة دافانغ بمقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين؛ ما أدى إلى محاصرة عددٍ من الأشخاص.ووقع الانهياران الأرضيان صباح اليوم، إذ حُوصر شخصان في تشانغشي، وعدة أشخاص آخرين بقرية تشينغيانغ في قوهوا، ولا تزال جهود الإنقاذ جارية.وسبق أن لقي 12 شخصًا مصرعهم، وأصيب 6 آخرون إثر انهيار أرضي جراء أمطار غزيرة هطلت على مدينة هنغانغ بمقاطعة هونان بوسط الصين.وذكرت قناة "سي سي تي في" الرسمية حينها، عبر موقعها الإلكتروني أن مركز الطوارئ الإقليمي في هونان أفاد أنه بعد وقوع الانهيار الأرضي في المدينة بدأت جهود الإنقاذ الطارئة أعمالها.