واشنطن.. القبض على شاب أمريكي قتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية

الدمام - شريف احمد - ألقت السلطات في واشطنن، القبض على شاب أمريكي يدعى "إلياس رودريجز"، بتهمة قتل اثنين من الموظفين بالسفارة الإسرائيلية أمام المتحف اليهودي. وحسب مصادر إعلامية، كان الشاب يهتف قبل توقيفه: "الحرية لفلسطين". يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الحادث بـ"المروع".

محمد يوسف

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