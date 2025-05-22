شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن.. القبض على شاب أمريكي قتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ألقت السلطات في واشطنن، القبض على شاب أمريكي يدعى "إلياس رودريجز"، بتهمة قتل اثنين من الموظفين بالسفارة الإسرائيلية أمام المتحف اليهودي.
وحسب مصادر إعلامية، كان الشاب يهتف قبل توقيفه: "الحرية لفلسطين".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الحادث بـ"المروع".
وحسب مصادر إعلامية، كان الشاب يهتف قبل توقيفه: "الحرية لفلسطين".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الحادث بـ"المروع".