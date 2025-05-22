اخبار العالم

واشنطن.. القبض على شاب أمريكي قتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

واشنطن.. القبض على شاب أمريكي قتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية

شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن.. القبض على شاب أمريكي قتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت السلطات في واشطنن، القبض على شاب أمريكي يدعى "إلياس رودريجز"، بتهمة قتل اثنين من الموظفين بالسفارة الإسرائيلية أمام المتحف اليهودي.
وحسب مصادر إعلامية، كان الشاب يهتف قبل توقيفه: "الحرية لفلسطين".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الحادث بـ"المروع".
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا