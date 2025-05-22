الرئيس الإسرائيلي حول إطلاق النار في واشنطن: الإرهاب والكراهية لن يكسرانا

دان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ هجوم إطلاق النار في واشنطن الذي أدى إلى مقتل موظفَين في السفارة الإسرائيلية مؤكدا أن "الإرهاب والكراهية لن يكسرانا".

وقال هرتسوغ في بيان، "هذا عمل دنيء ينم عن كراهية ومعاداة للسامية... الإرهاب والكراهية لن يكسرانا".

أما وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر فوصف الهجوم بأنه "إرهابي"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تستسلم للإرهاب".