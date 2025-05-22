شينخوا: الصين تطلق صاروخا تجاريا من طراز "ليجيان-1 واي 7"

أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" بإطلاق صاروخ من طراز "ليجيان-1 واي 7"، يحمل على متنه ستة أقمار اصطناعية، من منطقة دونغفنغ التجريبية للابتكار في مجال الطيران التجاري في شمال غربي الصين.

وأشارت إلى أن "الصاروخ انطلق في الساعة 12:05 ظهرا (بتوقيت بكين)، وأرسل مجموعة من الأقمار الاصطناعية إلى المدارات المحددة سلفا، موضحة أن هذا الإطلاق يمثل مهمة الطيران السابعة لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "ليجيان-1".