شينخوا: الصين تطلق صاروخا تجاريا من طراز "ليجيان-1 واي 7"

أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" بإطلاق صاروخ من طراز "ليجيان-1 واي 7"، يحمل على متنه ستة أقمار اصطناعية، من منطقة دونغفنغ التجريبية للابتكار في مجال الطيران التجاري في شمال غربي الصين.
وأشارت إلى أن "الصاروخ انطلق في الساعة 12:05 ظهرا (بتوقيت بكين)، وأرسل مجموعة من الأقمار الاصطناعية إلى المدارات المحددة سلفا، موضحة أن هذا الإطلاق يمثل مهمة الطيران السابعة لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "ليجيان-1".
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