الدفاع الروسية: إسقاط 105 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 105 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية، خلال الليل.
في التفاصيل، أوضحت الوزارة أن 35 طائرة منها أسقطت فوق أراضي مقاطعة موسكو، و14 تم تدميرها فوق مقاطعة أوريول، و12 طائرة دون طيار فوق مقاطعة كورسك، و11 فوق مقاطعة بيلغورود، و10 فوق مقاطعة تولا، و9 فوق مقاطعة كالوغا، كما تم إسقاط 7 طائرات دون طيار أخرى فوق مقاطعة فورونيج، وثلاث طائرات دون طيار فوق كل من مقاطعتي ليبيتسك وسمولينسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، وذلك مع استمرار الحرب في أوكرانيا رغم جهود الوساطة لانهاء الحرب.
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