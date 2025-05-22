خارجية الصين: نعارض بشدة استهداف دبلوماسيين في الضفة الغربية ونطالب بإجراء تحقيق شامل

أشارت وزارة الخارجية الصينية، إلى "أننا نعارض بشدة استهداف دبلوماسيين في الضفة الغربية ونطالب بإجراء تحقيق شامل".

وكانت قد توالت ردود الفعل الأوروبية المنددة بإطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص يوم أمس الأربعاء على وفد ضم دبلوماسيين أوروبيين في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وقررت كل من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال استدعاء سفراء إسرائيل لديها.

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار بشكل مباشر على دبلوماسيين أوروبيين وعرب خلال زيارة دعت لها الخارجية الفلسطينية للوقوف على مجريات ما يحدث في مخيم جنين الذي يتعرض منذ أشهر لهجوم إسرائيلي.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الوفد الدبلوماسي "انحرف عن مساره" ودخل منطقة محظورة في المخيم. وقال إن الجنود الذين كانوا في المنطقة أطلقوا طلقات تحذيرية، مضيفا أنه "يأسف للإزعاج الذي تسببت به الحادثة"، مشيرا إلى أن إطلاق النار لم يسفر عن إصابات.