"الشرق" القطرية: إسرائيل ترهب الدبلوماسيين لإخفاء الحقيقة

أشارت صحيفة "الشرق" القطرية إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة تتواصل بوتيرة غير مسبوقة، حيث تجاوزت كل الحدود الأخلاقية والإنسانية، وتحولت إلى حرب شاملة ضد المدنيين العزل، في انتهاك فاضح لقواعد القانون الدولي الإنساني، معتبرة أن القصف العشوائي، واستهداف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، وقتل الأطفال والنساء، كلها مشاهد متكررة تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع المحاصر.

ورأت أن "ما يزيد من خطورة هذه الممارسات هو إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف الوفود الدبلوماسية الأجنبية، في خطوة تصعيدية تكشف عن محاولة ممنهجة لطمس الحقيقة، ومنع العالم من الاطلاع على حجم الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني"، لافتة إلى أن "ما تقوم به إسرائيل من محاولات لترهيب الدبلوماسيين، بالتوازي مع ارتكابها جرائم حرب في غزة، يمثل تصعيداً خطيراً فاستهداف الشهود وممثلي المجتمع الدولي يؤكد أن هناك رغبة إسرائيلية واضحة في التعتيم على ما يجري على الأرض، وإفشال أي مساعٍ لتحقيق العدالة أو إدانة الانتهاكات".

واعتبرت أن "هذه التجاوزات لم تعد مجرد أخطاء عسكرية، بل ترتقي إلى مستوى الجرائم المنظمة ضد الإنسانية، تستوجب تحركًا دوليًا حاسمًا، لا يقتصر على وقف العدوان في غزة فحسب، بل يمتد نحو التوصل إلى حل سلمي شامل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ويؤمن حماية المدنيين، ويُفضي إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أمام محاكم دولية عادلة".