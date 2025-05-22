شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملامح تقسيم الدوائر الانتخابية فى المشروع المُقدم لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص مشروع قانون رقم "174" لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب المقدم للمناقشة من قبل مجلسى النواب والشيوخ، على تعديل ملامح تقسيم الدوائر الانتخابية وفيما يلى استعراض ملامح تقسيم الدوائر الانتخابية:

أولاً- دوائر الانتخاب بالنظام الفردي تم تقسيم الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب الفردي وفق الحدود الإدارية للمراكز والأقسام المشغلة فعليا على النحو المبين سلفا، وبمراعاة التجاور الجغرافي فيما بينها، وتم توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية بما يتوافق مع متوسط التمثيل النيابي مضافا إليه نسبة الانحراف المشار إليها، فيما عدا ثلاث دوائر انتخابية وهى الدائرة الثانية بمحافظة الإسماعيلية، ومقرها مركز القنطرة غرب، والدائرة الأولى بمحافظة الأقصر، ومقرها قسم الأقصر، و الدائرة الثالثة بمحافظة الأقصر، ومقرها مركز إسنا.

ثانيا- دوائر الانتخاب بنظام القائمة تم مراعاة التجاور الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، وتم توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ويسب الانحراف المقبولة.

و يبين أن أعلى نسبة الحراف عن متوسط التمثيل النيابي العام جاءت بمحافظة أسيوط بنسبة 11%، وأقل نسبة انحراف عن متوسط التمثيل العام جاءت بمحافظة المنوفية بنسبة ٢٠٠٠٣ - أي صفر إعمالاً لقواعد التقريب الحسابي، وهو الأمر الجيد في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية، إذ سيكون المجلس معبرا بحق عن جموع المواطنين دون افتئات أو انتقاص من تمثيل أي من المواطنين المصريين (مرفق بيان تفصيلي لكل محافظة مبينا به إجمالي السكان - إجمالي الناخبين - متوسط إجمالي السكان والناخبين -عدد المقاعد بنظام الانتخاب مجتمعين - نسبة الانحراف عن متوسط التمثيل العامة).