شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب جزيرة كريت في اليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته (6.3) درجات على مقياس ريختر جزيرة كريت الواقعة جنوب اليونان اليوم الخميس.وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال كان على بعد (79) كيلومترًا شمال شرق مدينة هيراكليون، وهي كبرى مدن جزيرة كريت، وعلى عمق متوسط من سطح الأرض، مما جعله محسوسًا بشكل واضح لدى السكان المحليين.ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.