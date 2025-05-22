السلطات اليونانية حذّرت من خطر تسونامي بعد زلزال بقوة 6 درجات

أصدرت السلطات اليونانية "تحذيرا عاجلا من خطر تسونامي في مناطق ساحلية بينها جزيرة كريت السياحية الشهيرة، بعد زلزال بلغت قوته 6.0 درجات ضرب المنطقة صباح اليوم الخميس".

ودعت وزارة التغير المناخي والحماية المدنية السكان والسياح إلى "الابتعاد فورا عن المناطق الساحلية والتوجه إلى أماكن مرتفعة تحسبا لأمواج مدّية خطيرة، خاصة في منطقة كاسوس".

وضرب زلزال بقوّة 6,5 درجات، جزيرة كريت في ​اليونان​، وقد شعر سكان عدد من المناطق اللّبنانيّة، ولا سيّما السّاحليّة منها، بهزّة أرضيّة خفيفة نتيجة تردّدات الزلزال.

كما أُفيد بأنّ سكان مصر وسوريا وفلسطين شعروا بتردّدات الزّلزال.