خارجية هولندا دانت إطلاق جنود إسرائيليين النار قرب وفد دبلوماسي في جنين: طلبنا توضيحًا

لفت وزير الخارجيّة الهولنديّة كاسبار فيلدكامب (Caspar Veldkamp)، إلى أنّ "جنودًا في الجيش الإسرائيلي أطلقوا النّار على مقربة من وفد دبلوماسي، كان يضمّ دبلوماسيًّا هولنديًّا، قرب جنين في الضفة الغربية"، مؤكّدًا أنّه "من المفترض أن يكون الدّبلوماسيّون قادرين على القيام بعملهم، وتهديدهم أمر غير مقبول".
وأشار في تصريح، إلى "أنّني اتصلتُ بالممثّل الهولندي في الأراضي الفلسطينيّة وسفيرنا لدى إسرائيل، وشعرتُ بالارتياح لسلامة الوفد"، مشدّدًا على "أنّنا ندين إطلاق النّار، وطلبنا توضيحًا من السّلطات الإسرائيليّة، وندرس اتخاذ خطوات أخرى".
وكان قد زعم الجيش الإسرائيلي أنّ "الوفد انحرف عن المسار المُعتمد"، ممّا دفع قوّاته إلى إطلاق "طلقات تحذيريّة" لإبعادهم عن "منطقة غير مُصرّح لهم بالتّواجد فيها".
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