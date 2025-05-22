الدفاع المدني: العميد فرح اصدر تعميما برفع الجهوزية لأقصاها لمواكبة الانتخابات بمحافظتي لبنان الجنوبي والنبطية

اشارت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، الى أن "استكمالًا للجهود المبذولة في سبيل ضمان أمن المواطنين وسلامتهم خلال الانتخابات البلدية والاختيارية، وبتوجيهات من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أصدر المدير العام للدفاع المدني بالتكليف نبيل فرح تعميماً قضى برفع الجهوزية إلى أقصى درجاتها، ووضع جميع الأجهزة العملانية في حالة استنفار عام بنسبة 100%، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الجمعة الواقع فيه 23 أيار 2025، ولغاية الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد الواقع فيه 25 أيار 2025، تزامنًا مع المرحلة الرابعة من الانتخابات المقررة في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية يوم السبت 24 أيار".

ولفتت الى ان "التمركز الميداني للعناصر والآليات، اعتباراً من الساعة الخامسة من فجر السبت 24 أيار، يشمل التقاطعات الرئيسية ومحيط مراكز الاقتراع ضمن مختلف الأقضية، وذلك وفق خطة انتشار دقيقة وُضعت مسبقًا. وقد أُعيد تفعيل غرفة المتابعة الميدانية المشتركة بإشراف العميد فرح، لتنسيق الجهود بين المناطق وجميع الأجهزة والإدارات المختصة بالانتخابات، وضمان الجهوزية الكاملة على مدار الساعة".

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على "أهمية التعاون بين المواطنين والعناصر الموزعين على نقاط التمركز في محيط مراكز الاقتراع". وأهابت بـ"الجميع الإبلاغ عن أي طارئ عبر الاتصال بالرقم 125 أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 70192693، لضمان التدخل السريع وتقديم الدعم حيث تدعو الحاجة".