هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية: سلطات كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ المجنحة غير المحددة

أعلنت كوريا الجنوبية أنّ "كوريا الشمالية أطلقت باتجاه البحر عددا من الصواريخ المجنّحة غير المحدّدة"، في تجربة تأتي بعيد ساعات من إعلان بيونغ يانغ وقوع "حادث خطير" خلال احتفال تدشين سفينة حربية.

واوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنّها "رصدت الصواريخ قرب مقاطعة هامغيونغ الجنوبية في كوريا الشمالية إثر إطلاقها باتجاه البحر الشرقي الذي يسمى أيضا بحر اليابان".