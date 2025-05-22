أعلنت كوريا الجنوبية أنّ "كوريا الشمالية أطلقت باتجاه البحر عددا من الصواريخ المجنّحة غير المحدّدة"، في تجربة تأتي بعيد ساعات من إعلان بيونغ يانغ وقوع "حادث خطير" خلال احتفال تدشين سفينة حربية.
واوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنّها "رصدت الصواريخ قرب مقاطعة هامغيونغ الجنوبية في كوريا الشمالية إثر إطلاقها باتجاه البحر الشرقي الذي يسمى أيضا بحر اليابان".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية: سلطات كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ المجنحة غير المحددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.