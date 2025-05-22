زلزال بقوة 6,5 درجات ضرب جزيرة كريت في اليونان وسكان لبنان شعروا بتردداته

ضربت زلزال بقوّة 6,5 درجات، جزيرة كريت في ​اليونان​، وقد شعر سكان عدد من المناطق اللّبنانيّة، ولا سيّما السّاحليّة منها، بهزّة أرضيّة خفيفة نتيجة تردّدات الزلزال. كما أُفيد بأنّ سكان مصر وسوريا وفلسطين شعروا بتردّدات الزّلزال.

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